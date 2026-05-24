「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）巨人が４連敗。対阪神では５連敗となった。阿部監督は試合後、報道陣に「ミーティングやるから」と第一声。「力の差を見せつけられた３連戦で、ファンの人に申し訳ない。それだけ」とＧ党に謝罪した。そして「ちょっとこれからミーティングやるんで」と言って、会見を終えた。巨人は１９日のヤクルト戦まで７連勝。２１日の同戦に敗れ連勝が止まり、交流戦前最後のカードとなった