犬の危険な座り方 生まれつき「うちの犬って座り方が何だかおかしい…」と感じたことがあるのではないでしょうか。それは、癖かもしれませんし、病気のサインであるかもしれません。 また、愛犬の座り方に異変を感じるようになることがあります。加齢による変化である場合もありますが、体に何等かのトラブルを抱えてしまった可能性も考えることができます。 座り方だけではなく、歩き方にも異変を感じられるように