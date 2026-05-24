チロルチョコが、ルイ14世の時代から200年余にわたりパリで愛されてきた老舗洋菓子ブランド「ダロワイヨ」とコラボレーションする。5月26日から、全国のナチュラルローソンとローソンストア100を除くローソン店舗で発売される「チロルチョコ〈ダロワイヨあまおうニャカロン〉」は、ワンコインとちょっとの手頃な価格にダロワイヨのマカロンの世界を詰め込んだ商品で、包装にはダロワイヨのオリジナルキャラクターである白猫ちゃん