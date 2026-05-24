言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、1日の終わりを告げる美しい時間帯の表現、複雑な構造を表す言葉、そして食卓でなじみ深い洋風の調味料という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□がれ□□うせいぱす□□ーすヒント：夕