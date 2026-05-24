◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）巨人に対し同一カード3連勝とするなど、交流戦前を5連勝で終えた阪神。同日ヤクルトが敗れたこともあり、リーグ首位に浮上しました。試合を終えた藤川球児監督は「選手たちがよくやってくれましたね、素晴らしかったと思います」と称賛。先発・才木浩人投手の投球についても「立ち上がりから相手に隙を見せず、タイガースとしてはいいゲーム展開をつくってくれたと思います