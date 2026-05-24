牡牛座・女性の運勢 社会面では驚きの新展開がありえるとき。特に待遇面や金銭方面で何か希望しているものがあるのなら、「えっ、それが叶う？」のような話が入ってくるとか。今後、自分をよりレベルアップさせていきたい牡牛座には願ったりかなったりの状況でしょう。ただ同時に、いまの仕事方面には何か納得のいかない側面もあるのかも。過度な労働や無理を強いられやすい状況でもあるため、そこには強いストレスを感じ抵抗した