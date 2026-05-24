蟹座・女性の運勢 自分の新しい可能性が開けつつあるのが、よりはっきり理解できてきそうなとき。現在蟹座の社会面は、まさに自分の意欲や挑戦心に比例して機会を得られる流れのよう。おもしろい、この先がいろいろ繋がりそうと思えるなら、積極的に関わっていくのがよさそうです。ただ、いまは対人関係も好調で、いま親しくなる人たちはそういう蟹座の動きに対し反対の姿勢を取りやすいかも。かなり具体的な態度でそうしてくるこ