獅子座・女性の運勢 人からもらうパワフルなヒントもしくはチャンスに高揚し、自分のなかの意欲がいっそう強まる元気な時期。いまは対人運がさらに強力になり、思いがけない方向からきっかけを引っ張ってきてくれそう。また、この時期に出会う誰かが何かをもたらすという可能性もあります。ただ現在、社会面も活発で非常に忙しそうな獅子座は、そちらに集中するあまり、パートナーや親友のような大事な相手と衝突する