乙女座・女性の運勢 社会面での更なる新展開に高揚し、いっそうの可能性を感じとるタイミングでしょう。いままでなら考えもつかなかった状況が現実になる。そんなこともありえます。もちろんまだ不安定な側面はあるものの、信じて賭けてみたい。そんな期待も強まりそう。ただ、いまの乙女座は楽しい対人関係も展開中で、そのなかでの時間はとても楽しく、「これまでの日常や考え方を大事に思う気持ち」も強まるでしょう。するとい