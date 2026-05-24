天秤座・女性の運勢 天秤座の内なる冴えがさらに際立ち、何か重要なことに気づきそうなタイミングが来ています。今後、自分がどうしていきたいか、ある程度の道筋は見えていそうですが、そこに具体的な何かが加わる感じかも。いまはパートナーや親友など大事な人とも共鳴しあって助け合えるときなので、力を出し合い、一緒に大きなものを夢見ていきましょう。ただ、いまの天秤座は社会運も好調で、そういう天秤座に期