蠍座・女性の運勢 いまの自分に起こっている変化の流れに対し、重要なヒントをつかむとき。それは主に社会面を中心とする家族関係＆生活面全般にわたる変化ですが、「あ、こういう部分を変えることが自分に必要なのでは」（要点）がわかってくる感じかも。結果、状況に対する理解が深まり、自分がすべきこともよりわかってきます。が、蠍座のパートナーや親友など、大事な人はこの変化に否定的で、特に家＆家族関連に