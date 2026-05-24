射手座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な相手から非常に重要なヒントを受け取りそうなタイミング。射手座はいま、自分をかき立て、より成長させてくれる道筋を求め、挑戦していく流れにいます。その意欲維持には同じ志を持つ対人関係が欠かせませんが、特にいまは大事な人たちが「漠然としか理解できていなかったものを、具体的にしてくれる」的役割を果たすのかも。が、いまの射手座は仕事も忙しく、そこで