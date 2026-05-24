山羊座・女性の運勢 現在、社会面は劇的な変化のタイミングを迎えています。一番変わるのは物ごとへの取り組み方や考え方で、特に今週は「こんなやり方もあったのか」にかなり驚かされそう。ただ、それによって今後自分が向き合っていくべき挑戦が具体的になり、いっそう前向きになれるはず。が、難しいのはいまの山羊座はやりたいこともやれる時期なこと。パートナーや親友など大事な人との関係性も良好でしょう。つ