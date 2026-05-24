お笑いタレント明石家さんま（70）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、“教え子”のプライベートをいじる一幕があった。この日は「声優業界のリアル裏側2026」と題したトークテーマ。声優の立木文彦、花澤香菜、戸谷菊之介がゲスト出演した。花澤は、さんまがMCを務めた人気バラエティー番組「あっぱれさんま大先生」出身。さんまが「『あっぱれ』で鍛えた…」と花澤を紹介すると、マツコは