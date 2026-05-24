◇パ・リーグロッテ5―8楽天（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）ロッテの山口航輝外野手（25）が自身初の4試合連続本塁打、3年ぶり3度目の1試合4安打と爆発した。初回1死一、三塁から先制の右越え二塁打を放つと、3回の第2打席は空振り三振に倒れたものの、5回に左前打、7回に左前打を放ち、4点を追う9回の第5打席は楽天の守護神・藤平の152キロの直球を左翼ホームランゾーンに運んだ。4試合連続の一発は球団で