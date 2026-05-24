読売テレビの黒木千晶アナウンサー（32）が24日、自身が議長（MC）を務める読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。元経済財政担当相で経済学者の竹中平蔵氏の発言にツッコミを浴びせた。日本の相続税を廃止すべきかどうかのテーマで、竹中氏は「反対」のスタンスを取りつつ「格差を固定しないための社会の安定装置として、あってもいいと思うけれども、日本の相続税はむちゃくちゃだと思いますよ。55％