頭のいい人はどこが違うのか。元渋谷教育学園渋谷中学高等学校・国語科教諭の市野瀬早織さんは「超進学校の生徒たちは、本を読み終えて72時間以内にアウトプットする訓練をしている。話をインプットした後の目的が明確にあれば、その目的を達成すべく脳が活発に働く」という――。※本稿は、市野瀬早織『東大合格者が身につけた 一生使える「読み方スキル」』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／poc