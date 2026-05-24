2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・体操部門の第3位は――。▼第1位ウォーキングより手軽で効果的…脳､筋肉､骨を同時に鍛える"室内でできる1セット2分の動作"▼第2位ウォーキングより筋力アップ…1日1分､片足を5センチ上げるだけ､整形外科医｢ゆる片足上げ体操｣のすごい効果▼第3位ジムに通わず､自宅でできる…1日10回で下半身のヨボヨボ化を防ぐ､整形外科医が推す