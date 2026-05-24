レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２４日、駒沢体育館）、男子フリー６５キロ級でパリ五輪金メダルの清岡幸大郎（カクシングループ）が見事に優勝を果たした。王者は妹のもえ（ＡＬＳＯＫ）に刺激を受けている。この日の決勝は、五輪王者にふさわしい戦いぶりで田南部魁星（ミキハウス）を下して優勝。今秋のアジア大会（愛知）と世界選手権（カザフスタン）の切符を獲得した。