◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）日曜追い切り＝５月２４日、美浦トレセンスプリングＳの勝ち馬アウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は坂路を単走で５６秒２―１３秒１。調教駆けするタイプではないが、馬なりでも迫力十分の動き。大村助手は「今日の動きも全く問題ない。まだ上がってきそう」と上昇気配を感じていた。皐月賞トライアルのＧ２を制したが、ダメー