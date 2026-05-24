◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）中日は、連日の逆転負けで今季最多の借金１５となった。４カード連続の負け越しで、５位の広島とも４・５ゲーム差で交流戦を迎えることになった。先発の高橋宏斗投手が６回に一挙５失点で逆転を許した。試合前から防御率はリーグワーストだったが、同ワーストタイの６敗目。打線は初回に石川昂と鵜飼の連続適時打で３点を先取した。４試合連続で初回の得点と