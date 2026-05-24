環境省と気象庁は24日午後5時に、沖縄県八重山地方に熱中症警戒アラートを発表しました。明日(25日)は、八重山地方では気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。八重山地方に熱中症警戒アラート環境省と気象庁は24日午後5時に、沖縄県八重山地方に熱中症警戒アラートを発表しました。明日(25日)は、八重山地方では気温が著しく高く熱中症になりやすい危険