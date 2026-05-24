タレントの中川翔子が２４日、都内でコミックエッセー「しょこたんの子育てクエストママＬＶ．１」（宝島社刊）の発売記念イベントを開催。昨年９月に出産した双子の男児について語った。自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめたコミックエッセーの発売イベント。出産から１年もたたない段階での発売となり、「夢のように時間が早く過ぎていく。ついこの間まで（自分の）おなかが爆発するくらい大きかったのに、もう７