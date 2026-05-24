◆春季高校野球近畿大会▽１回戦報徳学園３―１龍谷大付属平安（２４日・わかさスタジアム京都）龍谷大平安が報徳学園に敗れ、初戦敗退した。身長１８５センチ、最速１４９キロのプロ注目右腕・川島謙心投手は５回から２番手で登板。いきなり先頭打者に安打を許し、得点圏に進まれるが後続を抑えた。６回も先頭を歩かせたが、無失点と粘ったが、７回に先頭から連続二塁打を浴びて失点。８回も先頭に三塁打を許し、スクイズ