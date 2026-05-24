明日25日の関東は、今日24日より気温が上がって汗ばむ陽気となる所が多いでしょう。27日(水)頃は曇りや雨となり、その後、天気が回復すると気温が上昇して、最高気温30℃前後の厳しい暑さとなる所が多い見込みです。熱中症予防のため、今のうちから暑さに強い体作りを心がけてください。明日25日の関東は気温上昇熱中症に注意今日24日の関東は雲の広がった時間が多く、日中の最高気温は昨日23日より高くなったものの、平年よりは