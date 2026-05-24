「自分の目で父の変化を確かめたい」結婚式を挙げると決めたとき、考えなければならないのが「誰を呼ぶか」。会場や日取りを決めるうえで、何人規模で行うのかを考える必要がある。だが、それは単なる人数だけの問題ではない。誰に来てほしいのか、誰とこれからも関係を築いていきたいのか――結婚式の招待客リストには、その人の人生や家族関係が色濃く表れる。これまで1000組以上の結婚式を見てきた「トキハナ」の現役プロデュー