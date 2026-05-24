２２日、長沙市の唐人万寿園で袁隆平氏を悼む人々。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙5月24日】中国「ハイブリッド米の父」と呼ばれた農学者で中国工程院院士（アカデミー会員）の袁隆平（えん・りゅうへい）氏の命日となる22日、湖南省長沙市の唐人万寿園に人々が集まり袁氏を追悼した。袁氏は2021年5月22日、長沙で病気のため91歳で死去した。２２日、長沙市の唐人万寿園で袁隆平氏を悼む人々。（長沙＝新華社記者／陳