市川團十郎が２４日、ＳＮＳを更新。長男・市川新之助（１３）＝本名・堀越勸玄＝がパパを女性に加工した写真を公開し、「超絶美人」「絶世の美女」と続々と反響が寄せられている。團十郎は「勸玄から、パパを女の人にしたよ。と、、え？」と驚きながらクールビューティに加工された写真をアップ。ゴクミの愛称で知られる女優・後藤久美子にそっくりで、フォロワーからも「後藤久美子さんに似てる」「ほんと♥後藤久美