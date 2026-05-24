「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）阪神は打線が１１安打６得点と活発だった。投手陣も巨人の追撃も食い止め勝利。今季最長の５連勝で、貯金は最多の１１。首位に浮上した。中盤に試合が動いた。０−０五回、好投を続けていた巨人・竹丸から梅野が左翼席へ先制の１号ソロ。自身３年ぶりの一発で均衡を破った。さらに黄金ルーキーにも待望の一発が飛び出した。なおも２死一塁の場面。立石が右翼席に飛び込む、プロ１