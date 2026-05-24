ロシア軍のミサイル攻撃を受けた現場で、消火活動をする消防隊＝24日、ウクライナ・キーウ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式中距離弾道ミサイル「オレシニク」や無人機でウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにした。住宅や学校などが被害を受け、首都キーウでは2人が死亡、50人以上が負傷した。キーウ州でも2人が死亡した。ロシアのプー