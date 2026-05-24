漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の興奮を全国へ届けてきたツアーの集大成として、初のアリーナ公演となる『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』が、6月3日に神戸（GLION ARENA KOBE）、6月12日に東京（東京ガーデンシアター）で開催される。追加情報が発表され、限定フォトスポットやグッズ詳細などが明らかになった。【画像】『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』会場限定グッズ…シールもあり