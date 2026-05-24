6回広島2死満塁、持丸が右翼線に走者一掃の逆転二塁打を放つ＝バンテリンドーム広島が逆転勝ちで3カード連続の勝ち越し。0―3の六回に菊池の2号2ラン、持丸の3点二塁打で5点を奪った。岡本が5回3失点で3勝目を挙げた。中日は高橋宏が6敗目。一回に3点を先行も、その後の好機を生かせず。6回、広島・持丸に走者一掃の逆転二塁打を許した中日・高橋宏＝バンテリンドーム6回、高橋宏に降板を告げベンチに戻る中日・井上監督＝バンテ