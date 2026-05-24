24日午後5時7分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の住田町と一関市、宮城県の気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、岩沼市、宮城川崎町、仙台若林区、仙台泉区、