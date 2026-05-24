モデルでタレントのせきぐちりさ（21）が23日、Xを更新。野球中継で注目を集めた“謎の美女”が自身であることを認めた。21日に神宮球場で行われたヤクルト対巨人戦の中継では、客席でキャッツアイダンスを踊る女性がカメラに抜かれ、SNS上で、「めちゃめちゃ美人うつってびびった」「ちょっと綺麗すぎて。。」「この人誰なんだろう」と話題になっていた。そんななか、せきぐち本人が「家族がヤクルトファンなので一緒に観戦しに行