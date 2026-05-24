「中日３−５広島」（２４日、東京ドーム）中日が逆転負けで２連敗。交流戦前を１５勝３０敗の借金１５、最下位で終えた。先発の高橋宏は５回３／２を６安打５失点で６敗目（１勝）。五回までは２安打投球だったが、六回は１死一塁で菊池に２ランを浴び１点差に。さらに２死満塁から持丸に右翼線３点三塁打を浴びて逆転された。打線は初回、先頭の村松、田中の連打から２死満塁の好機。ここで石川昂が先制の中前２点打を放