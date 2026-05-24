元BOØWYのドラマー高橋まこと（72）が24日までに、Xを更新。ロックバンドZIGGYの復活祭へのゲスト出演を報告した。「ZIGGY復活祭！！ユカイくんとゲスト出演でした」とし、「もちろん森重くんが最高でした♪本当にありがとうございました！！」とし、ダイアモンド☆ユカイ（64）とのツーショット、ZIGGYボーカリスト森重樹一（62）とダイヤモンド✡ユカイとの3ショット写真を投稿した。森重率いるロックバンドZIGGYは