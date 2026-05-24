「うつるのではないかと誤解され、接触を避けられるとつらいです。できるだけ普通に接してもらえたらうれしいです」【写真】炎症によって皮膚が剥がれる指定難病「膿疱性乾癬（のうほうせいかんせん）」の息子さん（7歳）を持つchi31123306さん（@chi31123306）は、当事者家族の思いを打ち明ける。患者数がとても少ない「膿疱性乾癬」とは、どんな病気なのか――。具体的な症状や当事者家族が歩んできた道のりを伺った。生後5カ月