“操る楽しさ”を感じられる6速MT専用モデル！光岡自動車は2026年4月24日、「M55」シリーズ第3弾となる6速マニュアル専用モデル「M55 RS」を発売しました。2026年度の生産予定台数は55台と発表されています。では、新たに登場したM55 RSにはどのような専用装備が採用され、ベース車とどのような違いがあるのでしょうか。【画像】これが“レトロデザイン×6速MT”のミツオカ「M55 RS」です！ 画像を見る！（30枚以上）1968年