オフシーズンの夏にもおいしいカキを楽しんでもらおうと備前市日生町でカキグルメのイベントが開かれました。 【写真を見る】「オフシーズンの夏にもおいしいカキを楽しんで」ひなせ・かき（夏季）カキフェス【岡山・備前市】 「一年中おいしいカキを楽しめるまち」を目指して開かれた「ひなせ・夏季カキフェス」。 飲食ブースなど24店舗が出店し、牡蠣グルメのおいしさを競う「カキフェスグランプリ」も行わ