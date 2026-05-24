DeNeelが、新曲「HONEY」のリリースを記念し、コーヒーロースタリー OKCOFFEEとのコラボキャンペーン“HONEY DRIP”を開催する。 （関連：【画像あり】DeNeel × OKCOFFEE『HONEY DRIP』コラボ商品ラインナップ） 本キャンペーンでは、“だるい朝を黄金に変える劇薬”という楽曲のテーマとコーヒーの親和性を活かし、6月7日から14日の1週間限定でコラボ商品を