＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞自身9度目となる最終日最終組で迎えた23歳のレフティ・細野勇策が、1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク。トータル15アンダーまで伸ばし、メジャーで念願のツアー初優勝を果たした。【写真】林の中から“パシュッ”勝利をたぐり寄せた執念の一打この日は「（2位に）2打差だったので、3アンダーで回ろ