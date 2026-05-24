＜ブリヂストンレディス最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大会を主催するブリヂストンと契約を結ぶ古江彩佳が、今季日本での初戦をトータル5アンダー・5位タイで終えた。「推薦をもらったり、ホステスプロとして上位で戦うプレッシャーはあった」というが、それをはねのけての好成績。国内ツアーでは3月に台湾で開催され3位になった「台湾ホンハイレディース」に続くトップ5