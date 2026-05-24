＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞大会を主催するブリヂストンと契約を結ぶホステスプロの桑木志帆が、「（人生）初めてです。見たこともなかった」というアルバトロス達成に歓喜した。4打差の6位から出た最終日は逆転とはならず、トータル6アンダー・4位でフィニッシュ。だが、めったにお目にかかれないプレーで、ギャラリーを大いに沸かせた。【写真