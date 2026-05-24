新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？5月25日（月）〜5月31日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★蟹座運勢第1位！今週のキーワードは「内なる水源とつながる」です。外側の賑やかな情報から一度離れ、1人の時間を贅沢に楽しむことで運気が最高潮に達します。日常のノイズをシャットアウトしてみると、心の奥底から「本当の私の願い」が静かに湧き上がってく