「ＤｅＮＡ１−０ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは競り勝ち、連敗を２で止めた。試合後、投打のヒーロー、石田裕と戸柱のインタビューを終えると、引退するビシエドが戸柱に呼ばれサプライズでお立ち台へ。「本当に皆さん、最後まで声援を送っていただいてありがとうございました。僕が横浜に来てからどんなときも素晴らしい応援を送ってくださったので、すごく自分の力になりました」と横浜のファンの声援に