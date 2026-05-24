◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週最終日2回戦明大3―2法大（2026年5月24日神宮）1点差を何とかしのぎきり、法大に連勝した明大は9勝3敗の勝ち点4でシーズンを終えた。他力ながら早慶戦で慶大が勝ち点を落とせば秋春連覇となる。東大に連勝スタートしたものの慶大に勝ち点を落とし、立大の1回戦も完封負け。3勝3敗と打線も不振で明かりが見えなかったが、同2回戦から打線が復活。立大、早大、法大と怒濤（どとう）の6