◇第87回オークス芝2400メートル（2026年5月24日東京競馬場）1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」は、ジュウリョクピエロが制した。1番人気のスターアニスは12着。阪神JF、桜花賞に続く3つめのG1制覇を狙ったが、無念の結果に終わった。騎乗した松山は「状態は良かったと思います」としつつ、「スタンド前発走でいつもより少し気が入っていたし、スタートから前向きさが勝ってしまっている