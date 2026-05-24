「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）巨人が４連敗。対阪神では５連敗となった。先発のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が踏ん張り続けるも、五回に阪神打線につかまった。１死から梅野に先制弾を浴びると、２死となって、相手先発の才木に中前打を許した。すると、相手のドラフト１位・立石（創価大）にプロ初本塁打となる１号２ランを被弾。下位打線から上位につながれ、１イニングで２被弾と３失点を喫した。また