中日は２４日の広島戦（バンテリン）に３―５で敗れて４カード連続負け越し。１５勝３０敗１分で借金は「１５」となった。３―０と３点リードで迎えた６回、バンテリンドームがため息に包まれた。５回まで無失点に抑えていた高橋宏斗投手（２３）がカープ打線に捉えられる。一死一塁から菊池に左越え２ランを浴びて１点差に詰め寄られると２死後、坂倉の二塁打、モンテロ、大盛に連続四球で満塁のピンチ。ここで持丸に右翼線へ