転職や就職活動では、面接時の対応に戸惑ったという声がたびたび聞かれる。厚生労働省の公正採用選考特設サイトなどでも、採用選考において、応募者の人格を否定するような発言や威圧的な対応は望ましくないとして伝えており、近年は「圧迫面接」に対する問題意識も広がっている。関口浩一さん（仮名・40代）は過去に、企業面接で忘れられない出来事を経験したという。待合室では父親の話題で盛り上がっていたが...20年前のことだ